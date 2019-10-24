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Тимошенко: Україна має володіти та управляти своєю стратегічною власністю - ГТС

Новини » Політика    24.10.2019 - 15:14
Тимошенко: Україна має володіти та управляти своєю стратегічною власністю - ГТС
Фото: Юлія Тимошенко (прес-служба)

"Батьківщина" виступає за розділ "Нафтогазу"

"Батьківщина" виступає за розділ "Нафтогазу" та наголошує на необхідності залишити 100% ГТС у власності та в управлінні держави. Про це Юлія Тимошенко зазначила на експертному засіданні щодо обговорення проекту Закону про внесення змін до деяких законів України у зв’язку з відокремленням діяльності з транспортування природного газу, №2239-1.

Вона повідомила, що "Батьківщина" вже підготувала відповідні правки до законопроєкту, щоб не допустити корупційних оборудок з вітчизняною ГТС.

"Будь-які маніпуляції навколо нашої стратегічної власності – передача у концесію, в оренду або в управління третіми особами – неприпустимі. Ми не дамо нашу ГТС забрати в України, позбавити країну надпотужної енергетичної системи на європейському континенті", – зауважила лідер партії.

До того ж, політик наголосила на необхідності розділити "Нафтогаз": Україні не потрібен такий монополіст-посередник і цей крок вже узгоджений з ЄС.

"У нас є зобов’язання перед європейськими партнерами – розділити видобування, транспортування та зберігання природного газу. Не можна допустити перехресного субсидіювання, змішання балансів. Наслідком перехресного субсидіювання та нечесного поводження з фінансами є те, що гроші, які заробляє ГТС, отримує "Нафтогаз". І не перераховує їх "Укртрансгазу", свідомо доводячи його до штучного банкрутства", – сказала вона.

Так, Тимошенко пропонує відокремити державне підприємство "Укртрансгаз" з "Нафтогазу", і "ГТС з всіма сховищами експлуатувати як державне підприємство і не буде жодних проблем з перехресним субсидіюванням".

За її словами, необхідно також відділити від "Нафтогазу" і "Укргазвидобування", щоб ті, хто добуває газ, отримував гроші від споживачів без корупційних посередників.

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