У Тимошенко требуют срочно созвать собрание лидеров фракций

Фото: Юлия Тимошенко (УНИАН)

Фракция "Батькивщина" сообщает о фальсификациях во время рассмотрения земельного закона

Фракция "Батькивщина" требует немедленно созвать консультации лидеров парламентских фракций и руководства парламента, чтобы выяснить причины нарушения аграрным комитетом Меморандума о процедуре рассмотрения закона о распродаже земли №2178-10. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление председателя партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко на заседании согласительного совета депутатских фракций и групп.

"Накануне праздников представители всех фракций подписали Меморандум, где четко предусмотрено рассмотрение судьбоносного для страны законопроекта о распродаже земли по специальной процедуре. Я хочу сейчас получить ответ, как так случилось, кто сломал решение всех фракций Верховной Рады Украины и пустил в незаконное русло процесс рассмотрения на комитете закона о продаже сельскохозяйственной земли, кто открывает в Украине дорогу к нашему самоуничтожению? " - отметила председатель партии.

Тимошенко отметила, что прописаные президентской фракцией в законе нормы приведут к коррупционному обращению украинских земель и их неограниченной скупке иностранцами.

"Законопроект говорит о том, что землю можно продавать в совершенно несозданной системе аграрных отношений в Украине. Эту землю можно продавать иностранным банкам и кредитным учреждениямв неограниченном количестве. Кроме того, установлено ограничение количества земли в одни руки для всех - 10000 гектаров. В мировой практике такого нет! " - отметила лидер "Батькивщины".

Тимошенко возложила ответственность за протаскивание "вопреки интересам людей закона о распродаже земли" на президента.

"Зная, что более 70% украинцев категорически против открытия рынка земли, президент не проводит референдум, а продолжает выполнять указания, которые поступают извне", - отметила она.