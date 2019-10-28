Тимошенко требует утвердить перечень стратегической собственности, не подлежащей приватизации

Фото: Юлия Тимошенко (ba.org.ua)

Тимошенко назвала распродажу стратегической собственности одной из крупнейших угроз, нависших над Украиной

"Батькивщина" настаивает на принятии подготовленного фракцией законопроекта о запрете приватизации объектов государственной собственности, имеющих стратегическое значение для государства. Об этом лидер партии Юлия Тимошенко заявила во время согласительного совета руководителей парламентских фракций и комитетов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу политсилы.

Как отметила Тимошенко, в уже подписанном президентом законе разрешается пустить с молотка 124 предприятия "Укроборонпрома", а также "Энергоатом", нефтепровод "Дружба", "Укрпочту", "Укрзализныцю", весь научно-исследовательский комплекс и т. п.

Лидер партии назвала распродажу стратегической собственности одной из наибольших угроз, которые нависли сейчас над Украиной - наряду с продажей сельскохозяйственной земли и приватизацией ГТС. Следующая угроза, о которой сказала политик, продолжение настойчивых попыток власти продать сельскохозяйственную землю - 72% территории Украины.

"Батькивщина" требует прекратить такую политику немедленно, в частности и тайные заседания аграрного комитета. Требуем принять закон о продолжении моратория на продажу земли на 5 лет, начать развивать собственное фермерство, мелкое и среднее сельхозпроизводство", - подчеркнула лидер партии.

Еще одна из угроз - приватизация украинской ГТС, отметила парламентарий.

"Мы настаиваем: никакой приватизации, никакой передачи в управление. Надо убрать руки от нашей ГТС и уникальной системы подземных газовых хранилищ. Это, по сути, наш суверенитет!", - подчеркнула лидер фракции и добавила, что "Батькивщина" подала большой перечень поправок к законопроекту о ГТС и надеется на их принятие.

"Я очень надеюсь на то, что эта вакханалия с распродажей страны остановится", - подытожила Юлия Тимошенко.