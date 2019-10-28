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Тимошенко вимагає затвердити перелік стратегічної власності, що не підлягає приватизації

Новини » Політика    28.10.2019 - 13:56
Тимошенко вимагає затвердити перелік стратегічної власності, що не підлягає приватизації
Фото: Юлія Тимошенко (ba.org.ua)

Тимошенко назвала розпродаж стратегічної власності однією з найбільших загроз, що нависли над Україною

"Батьківщина" наполягає на ухваленні підготовленого фракцією законопроєкту про заборону приватизації об’єктів державної власності, які мають стратегічне значення для держави. Про це лідер партії Юлія Тимошенко заявила під час погоджувальної ради керівників парламентських фракцій і комітетів, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу політсили.

Як зазначила Тимошенко, у вже підписаному президентом законі дозволяється пустити з молотка 124 підприємства "Укроборонпрому", а також "Енергоатом", нафтопровід "Дружба", "Укрпошта", "Укрзалізниця", весь науково-дослідний комплекс тощо.

Лідер партії назвала розпродаж стратегічної власності однією з найбільших загроз, що нависли зараз над Україною - поряд із продажем сільськогосподарської землі та приватизацією ГТС. Наступна загроза, про яку зазначила політик, продовження впертих намагань влади продати сільськогосподарську землю - 72% території України.

"Батьківщина" вимагає припинити таку політику негайно, зокрема і таємні засідання аграрного комітету. Вимагаємо ухвалити закон про продовження мораторію на продаж землі на 5 років, почати розвивати власне фермерство, мале та середнє сільгоспвиробництво", - наголосила лідер партії.

Ще одна із загроз - приватизація української ГТС, зауважила парламентарій.

"Ми наполягаємо: жодної приватизації, жодної передачі в управління. Треба прибрати руки від нашої ГТС і унікальної системи підземних газових сховищ. Це, по суті, наш суверенітет!", - наголосила лідер фракції і додала, що "Батьківщина" подала великий перелік поправок до законопроєкту про ГТС і сподівається на їх ухвалення.

"Я дуже сподіваюся на те, що ця вакханалія з розпродажем країни зупиниться", - підсумувала Юлія Тимошенко.

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