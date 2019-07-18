Тимошенко требует наказания за незаконное повышение цен на газ

За незаконное повышение цен на газ должна быть уголовная ответственность. Об этом лидер "Батькивщины", народный депутат Юлия Тимошенко заявила в эфире NewsOne, передает РБК-Украина.

Она отметила, что предыдущая власть не могла не видеть, что на газ поставлена завышенная доходность, а люди просто не могут платить по таким тарифам.

"Следовательно, это означает, что это было сделано сознательно. Что был умысел забрать деньги у людей, руководствуясь их беспомощным состоянием. То есть они все соучастники в грабеже граждан и должны отвечать за свои действия по Уголовному кодексу", – пояснила лидер "Батькивщины".

По ее мнению, если никто не понесет наказание, это станет сигналом для следующих должностных лиц, что у людей можно забрать все, и никому за это ничего не будет.

"Это экзамен для нового президента: готов ли он навести порядок в государстве, станет ли он на сторону людей", – уверена Тимошенко.

Она призвала украинцев присматриваться не к общим лозунгам, а к конкретным, фактическим решениям.

"Если за два месяца нет намека на снижение тарифов, то значит, что что-то не так. Это означает, что кто-то все еще надеется на этом заработать", – заявила лидер "Батькивщины".