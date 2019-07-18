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Тимошенко требует наказания за незаконное повышение цен на газ


Это станет экзаменом для нового президента, отметила Тимошенко

За незаконное повышение цен на газ должна быть уголовная ответственность. Об этом лидер "Батькивщины", народный депутат Юлия Тимошенко заявила в эфире NewsOne, передает РБК-Украина.

Она отметила, что предыдущая власть не могла не видеть, что на газ поставлена завышенная доходность, а люди просто не могут платить по таким тарифам.

"Следовательно, это означает, что это было сделано сознательно. Что был умысел забрать деньги у людей, руководствуясь их беспомощным состоянием. То есть они все соучастники в грабеже граждан и должны отвечать за свои действия по Уголовному кодексу", – пояснила лидер "Батькивщины".

По ее мнению, если никто не понесет наказание, это станет сигналом для следующих должностных лиц, что у людей можно забрать все, и никому за это ничего не будет.

"Это экзамен для нового президента: готов ли он навести порядок в государстве, станет ли он на сторону людей", – уверена Тимошенко.

Она призвала украинцев присматриваться не к общим лозунгам, а к конкретным, фактическим решениям.

"Если за два месяца нет намека на снижение тарифов, то значит, что что-то не так. Это означает, что кто-то все еще надеется на этом заработать", – заявила лидер "Батькивщины".

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