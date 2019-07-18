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Тимошенко вимагає покарання за незаконне підвищення цін на газ


Це стане іспитом для нового президента, зазначила Тимошенко

За незаконне підвищення цін на газ має бути кримінальна відповідальність Про це лідер "Батьківщини", народний депутат Юлія Тимошенко заявила в ефірі NewsOne, передає РБК-Україна.

Вона зазначила, що попередня влада не могла не бачити, що на газ поставлена завищена прибутковість, а люди просто не можуть платити за такими тарифами.

"Відтак, це означає, що це було зроблено свідомо. Що був намір забрати гроші в людей, керуючись їхнім безпорадним станом. Тобто вони всі співучасники в пограбуванні громадян і мають відповідати за свої дії за Кримінальним кодексом", – пояснила лідер "Батьківщини".

На її думку, якщо ніхто не понесе покарання, це стане сигналом для наступних посадовців, що в людей можна забрати все, і нікому нічого за це не буде.

"Це іспит для нового президента: чи готовий він навести лад у державі, чи стане він на бік людей", – впевнена Тимошенко.

Вона закликала українців придивлятися не до загальних гасел, а до конкретних, фактичних рішень.

"Якщо за два місяці немає натяку на зниження тарифів, то значить, що щось не так. Це означає, що хтось все ще сподівається на цьому заробити", – заявила лідер "Батьківщини".

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