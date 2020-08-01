Тимошенко: ТКГ должна приложить все усилия, чтобы восстановить мир в Украине

Фото: Юлия Тимошенко (ba.org.ua)

По ее мнению, вместо профессиональных действий по установлению мира, власть имитирует работу

Власть провалила процесс восстановления мира из-за отсутствия профессионализма и четкой стратегии действий, тогда как война в стране не позволяет поднять экономику и привлечь инвестиции.

Об этом заявила председатель партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко в эфире NewsOne.

"Уже в очередной раз объявили режим тишины, но мы видим, что его на самом деле нет, что продолжаются обстрелы и война продолжается на полную мощность, а с момента смены президента погибли около 175 украинских военных. Война продолжается, и на ней гибнут лучшие дочери и сыновья Украины", - заявила Тимошенко.

По ее мнению, вместо профессиональных действий по установлению мира, власть только имитирует работу.

"Многочисленные ошибки властей привели к тому, что президент и его команда потеряли авторитет в международных кругах, подвели наших международных партнеров, которые в Германии и Франции работают для того, чтобы вместе с нами добиться мира в Украине. Мне искренне жаль упущенных возможностей и усилий наших союзников", - добавляет Тимошенко.

Она также сообщила, что обратилась в Офис президента и предложила помощь для достижения мира.

"К Леониду Макаровичу Кравчуку, который вошел в состав ТКГ, я отношусь с большим уважением. И просто сейчас хочу предложить помощь нашей команды. Он может полагаться на нас, ибо мы имеем концепцию, имеем точное понимание, как вернуть стране Донбасс и как установить там мир на справедливых условиях с соблюдением украинских позиций и украинских интересов", - уверяет Тимошенко.

Напомним, 28 июля стало известно, что Леонид Кучма решил выйти из украинской делегации ТКГ, которую он возглавлял.

На должность главы делегации в ТКГ рассматривали Кравчука и вице-премьера Алексея Резникова.