Тимошенко: в стране будет хаос, пока к власти не придут профессионалы
Сегодняшние голосования в Верховной раде продемонстрировали, что власть вполне устраивает все, что касается тарифов в Украине. Пока к власти не вернутся профессионалы, ничего не изменится.
Об этом заявила лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко во время выступления с трибуны парламента.
По ее словам, цифры в платежках отражают реальное отношение власти к гражданам. При наличии политической воли снизить тарифы можно быстро и ощутимо.
"Простые решения существуют. Наш законопроект №4680, который даже не поставили в порядок дня, возвращает людям систему, которая существовала 23 года независимости Украины, когда газ отечественной добычи отдавался украинцам и бюджетной сфере. Это было разрушено в 2014 году, а сейчас эта коррупция только усиливается", - заявила Тимошенко.
Аналогичная ситуация, по ее словам, сложилась и на энергорынке, когда дешевая атомная энергетика разрушается, забирается у людей и отдается коррупционным структурам.
"Пока при власти будут коррупционеры, невежды и дилетанты, мы будем иметь высокие тарифы, мизерные пенсии и зарплаты, разрушенное здравоохранение. А когда вернутся люди, которые понимают, как управлять государством, у нас будет европейская, процветающая страна с защищенными гражданами". - убеждена Тимошенко.
Напомним, ранее сообщалось, что Юлия Тимошенко предложила план решения "тарифного" кризиса. Он предусматривает направление на нужды населения газа из подземных хранилищ по цене закупки и газа собственного добытую. Это, по расчетам "Батькивщины" позволит снизить тарифы в три раза.
1 февраля "Батькивщина" обратилась к председателю Верховной рады с требованием поставить этот законопроект на голосование в режиме ad һос.