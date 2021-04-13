Тимошенко: в країні буде хаос, допоки до влади не прийдуть професіонали

Сьогоднішні голосування у Верховній раді продемонстрували, що владу цілком влаштовує все, що стосується тарифів в Україні. Допоки до влади не повернуться професіонали, нічого не зміниться.

Про це заявила голова партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко під час виступу з трибуни парламенту.

За її словами, цифри в платіжках відображають реальне ставлення влади до громадян. За наявності політичної волі знизити тарифи можна швидко і відчутно.

"Прості рішення існують. Наш законопроект №4680, який навіть не поставили в порядок денний, повертає людям систему, яка існувала 23 роки незалежності України, коли газ вітчизняного видобутку віддавався українцям і бюджетній сфері. Це було зруйновано у 2014 році, а зараз ця корупція тільки поглиблюється", - заявила Тимошенко.

Аналогічна ситуація, за її словами, склалася й на енергоринку, коли дешева атомна енергетика руйнується, забирається в людей і віддається корупційним структурам.

"Допоки при владі будуть корупціонери, невігласи і дилетанти, ми будемо мати високі тарифи, мізерні пенсії й зарплати, зруйновану охорону здоров’я. А коли повернуться люди, які розуміють, як управляти державою, ми матимемо європейську заможну країну з захищеними громадянами". - переконана Тимошенко.