Тимошенко стала бы президентом, если бы выборы 2010 или 2014 состоялись сегодня, - опрос

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко стала бы президентом и в 2010-м, и в 2014-м году, если бы украинцы имели возможность переголосовать.

Об этом свидетельствуют результаты опроса "Свободы слова Савика Шустера", передает РБК-Украина.

Так, по данным опроса, в случае проведения в мае выборов президента Украины Юлия Тимошенко выиграла бы у Виктора Януковича и Петра Порошенко, Леонид Кравчук проиграл бы Вячеславу Чорноволу и выиграл бы у Леонида Кучмы, а Владимир Зеленский снова обошел бы Порошенко.

В частности, в 2010 году Юлия Тимошенко получила бы более 80% голосов, а в 2014 году - свыше 60%. Напомним, в 2014 году выбрали Порошенко, он получил 54,7%, у Тимошенко было 12,81%. В 2010 году соотношение было 48,9% против 45,47% в пользу Януковича.

Напомним, ранее сообщалось, что оценивая успешность Владимира Зеленского за год, прошедший со дня инаугурации, 46% указали, что по их мнению он успешно справлялся со своими обязанностями. Ровно столько же (45%) заявили, что действия Зеленского на посту президента были не успешными.