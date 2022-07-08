Тимошенко: современное оружие и усиление санкций будут гарантировать победу Украины

Длительные военные действия уже истощили Россию, поэтому Украине нужно больше современного оружия и усиления сокрушительных санкций в отношении страны-агрессора. Это спровоцирует перелом в войне и ускорит победу нашей страны над врагом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко в эфире "Единых новостей".

"В мире не рассматривается ничего другого, кроме победы Украины. Сокрушительной и разгромной победы над армией оккупанта. Сегодня так все настроены", - рассказала Тимошенко.

По ее словам, самое главное, о чем идет речь во время встреч с лидерами европейских стран, - это усиление санкций, поставки оружия, а также гуманитарные потребности украинцев.

"Победа - это оружие, и наши европейские друзья осознают это. Наши разговоры многократно усиливают их уверенность в том, что они сейчас делают. Также ежедневно обсуждается, как сделать санкции против рф еще более разрушительными для страны-агрессора", - добавила политик.

Также Тимошенко обозначила представителям Еврокомиссии потребности украинцев, которые потеряли жилье в результате войны России против Украины.

"Нам надо сделать так, чтобы к зиме люди по максимуму имели крышу над головой. Мы хотим, чтобы Еврокомиссия рассмотрела это как стратегическую программу, которая нужна Украине", - подчеркнула она.