ru ua
Пт, 08 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Тимошенко: сучасна зброя та посилення санкцій гарантуватимуть перемогу України

Новость на русском →
П'ятниця 08 липня 2022 16:16
Тимошенко: сучасна зброя та посилення санкцій гарантуватимуть перемогу України Фото: Юлія Тимошенко (ba.org.ua)
Автор: Ілона Свиридова

Тривалі воєнні дії вже виснажили росію, тому Україні потрібно більше сучасної зброї та посилення нищівних санкцій щодо країни-агресора. Це спровокує перелом у війні та пришвидшить перемогу нашої держави над ворогом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову партії "Батьківщина" Юлію Тимошенко в ефірі "Єдиних новин".

"У світі не розглядається нічого іншого, крім перемоги України. Нищівної і розгромної перемоги над армією окупанта. Сьогодні так усі налаштовані", - розповіла Тимошенко.

За її словами, найголовніше, про що йдеться під час зустрічей із лідерами європейських країн, - це посилення санкцій, постачання зброї, а також гуманітарні потреби українців.

"Перемога - це зброя, і наші європейські друзі усвідомлюють це. Наші розмови багаторазово посилюють їхню упевненість в тому, що вони зараз роблять. Також щодня обговорюється, як зробити санкції проти рф ще більш руйнівними для країни-агресора", - додала політик.

Також Тимошенко окреслила представникам Єврокомісії потреби українців, які втратили житло внаслідок війни росії проти України.

"Нам треба зробити так, щоб до зими люди по максимуму мали дах над головою. Ми хочемо, щоб Єврокомісія розглянула це як стратегічну програму, яка потрібна Україні", - наголосила вона.

Читайте РБК-Україна в Google News
Тимошенко
NEWS
Зеленський назвав умову для деокупації територій
Зеленський назвав умову для деокупації територій
DAILY
Що відбувається між Зеленським і Залужним. І звідки взявся "виїзний" скандал
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Що відбувається між Зеленським і Залужним. І звідки взявся "виїзний" скандал