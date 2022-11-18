Тимошенко: сьогодні в Україні вирішується майбутнє всієї Європи

На її думку, українці довели свою здатність "захистити зі зброєю в руках нашу свободу, наші цінності, наших людей, захистити саме право на наше існування".

"Усі ці перемоги стали можливими завдяки безпрецедентній мужності та стійкості нашого народу, незламності нашої армії, а ще завдяки нашій з вами єдності. Сьогодні існує лише один спосіб закінчити цю війну - наша перемога, перемога і ще раз перемога", - заявила Тимошенко.

Політик переконана: сьогодні в Україні вирішується і майбутнє всієї Європи, зокрема, її безпекової архітектури. Вирішується питання, яким буде наступний світовий порядок, і чи збережеться лідерство заходу в глобальному світі.

Вона також наголосила на необхідності якнайшвидше перемогти у цій війні та закликала для цього багаторазово і швидко посилити спільні зусилля демократичного світу: більше зброї, аби завдати швидкої та нищівної поразки ворожій армії.

"Затяжна війна вигідна Путіну. Він хоче затяжної війни, щоб підірвати єдність країн вільного світу, послабити санкції та сприяти приведенню до влади в Європі, і не тільки, популістських проросійських політичних сил", - додала Тимошенко.

Також Тимошенко закликала членів ЄНП зробити усе можливе для спільної якнайшвидшої перемоги над режимом путіна і запропонувала провести позачергову Політичну асамблею і саміт Європейської народної партії у Києві навесні 2023 року.

Нагадаємо, що ЄНП є найбільшою політичною силою на європейському континенті. До її складу входять понад 80 партій та партнерів з 43 країн.