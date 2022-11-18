RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Тимошенко: сегодня в Украине решается будущее всей Европы

Фото: Юлия Тимошенко (ba.org.ua)
Автор: Артем Горовенко

Сегодня в Украине на поле боя решается будущее всей Европы, в частности, ее архитектуры безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко во время Политической ассамблеи Европейской народной партии.

По ее мнению, украинцы доказали свою способность "защитить с оружием в руках нашу свободу, наши ценности, наших людей, защитить само право на наше существование".

"Все эти победы стали возможны благодаря беспрецедентному мужеству и стойкости нашего народа, несгибаемости нашей армии, а еще благодаря нашему с вами единству. Сегодня существует лишь один способ закончить эту войну - наша победа, победа и еще раз победа", - заявила Тимошенко.

Политик убеждена: сегодня в Украине решается и будущее всей Европы, в частности ее архитектуры безопасности. Решается вопрос, каким будет следующий мировой порядок, и сохранится ли лидерство в глобальном мире.

Она также отметила необходимость как можно быстрее победить в этой войне и призвала для этого многократно и быстро усилить совместные усилия демократического мира: больше оружия, чтобы нанести быстрое и сокрушительное поражение вражеской армии.

"Затяжная война выгодна Путину. Он хочет затяжной войны, чтобы взорвать единство стран свободного мира, ослабить санкции и способствовать приведению к власти в Европе, и не только популистских пророссийских политических сил", - добавила Тимошенко.

Также Тимошенко призвала членов ЕНП сделать все возможное для общей скорейшей победы над режимом путина и предложила провести внеочередную Политическую ассамблею и саммит Европейской народной партии в Киеве весной 2023 года.

Напомним, что ЕНП является самой большой политической силой на европейском континенте. В ее состав входят более 80 партий и партнеров из 43 стран.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Тимошенко