Тимошенко: сегодня в Украине решается будущее всей Европы

По ее мнению, украинцы доказали свою способность "защитить с оружием в руках нашу свободу, наши ценности, наших людей, защитить само право на наше существование".

"Все эти победы стали возможны благодаря беспрецедентному мужеству и стойкости нашего народа, несгибаемости нашей армии, а еще благодаря нашему с вами единству. Сегодня существует лишь один способ закончить эту войну - наша победа, победа и еще раз победа", - заявила Тимошенко.

Политик убеждена: сегодня в Украине решается и будущее всей Европы, в частности ее архитектуры безопасности. Решается вопрос, каким будет следующий мировой порядок, и сохранится ли лидерство в глобальном мире.

Она также отметила необходимость как можно быстрее победить в этой войне и призвала для этого многократно и быстро усилить совместные усилия демократического мира: больше оружия, чтобы нанести быстрое и сокрушительное поражение вражеской армии.

"Затяжная война выгодна Путину. Он хочет затяжной войны, чтобы взорвать единство стран свободного мира, ослабить санкции и способствовать приведению к власти в Европе, и не только популистских пророссийских политических сил", - добавила Тимошенко.

Также Тимошенко призвала членов ЕНП сделать все возможное для общей скорейшей победы над режимом путина и предложила провести внеочередную Политическую ассамблею и саммит Европейской народной партии в Киеве весной 2023 года.

Напомним, что ЕНП является самой большой политической силой на европейском континенте. В ее состав входят более 80 партий и партнеров из 43 стран.