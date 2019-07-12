Тимошенко: снизив тарифы, мы увеличим доходы людей и поднимем экономику

Фото: Юлия Тимошенко (из открытых источников)

Тимошенко считает, что без уменьшения коммунальных тарифов экономика не сможет двигаться вперед

Без уменьшения коммунальных тарифов украинская экономика не сможет двигаться вперед, ведь из-за высоких цен на газ, тепло и воду люди не могут покупать отечественные товары и услуги, а следовательно, сокращается внутренний рынок. Об этом Юлия Тимошенко заявила во время программы "Голос народа" на телеканале "112 Украина", передает РБК-Украина.

Лидер "Батькивщины" убеждена, что снижение цен вдвое не только облегчит положение украинцев, но и даст толчок экономическому росту.

"Именно народ – крупнейший инвестор экономики. Мы нарушаем ключевые основы развития экономики государства: когда у людей забирают последнее, они не могут поддерживать украинскую экономику", – отметила политик.

Как отметила Тимошенко, сейчас все граждане имеют право обжаловать незаконность установления им тарифов и требовать перерасчета.

Впрочем, по словам Тимошенко, есть и более короткий путь. Если президент Зеленский не остановит "незаконные решения" старого Кабмина, их отменит новое правительство. Именно для этого "Батькивщина" идет в парламент, заверила она.