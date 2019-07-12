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Тимошенко: знизивши тарифи, ми збільшимо доходи людей і піднімемо економіку

Новини » Політика    12.07.2019 - 22:10
Тимошенко: знизивши тарифи, ми збільшимо доходи людей і піднімемо економіку
Фото: Юлія Тимошенко (з відкритих джерел)

Тимошенко вважає, що без зменшення комунальних тарифів економіка не зможе рухатися вперед

Без зменшення комунальних тарифів українська економіка не зможе рухатися вперед, адже через високі ціни на газ, тепло та воду люди не можуть купувати вітчизняні товари та послуги, а відтак скорочується внутрішній ринок. Про це Юлія Тимошенко заявила під час програми "Голос народу" на телеканалі "112 Україна", передає РБК-Україна.

Лідер "Батьківщини" переконана, що зниження цін вдвічі не лише полегшить становище українців, а й дасть поштовх економічному зростанню.

"Саме народ – найбільший інвестор економіки. Ми порушуємо ключові основи розвитку економіки держави: коли в людей забирають останнє, вони не можуть підтримувати українську економіку", – зауважила політик.

Як зауважила Тимошенко, зараз всі громадяни мають право оскаржити незаконність встановлення їм тарифів і вимагати перерахунку.

Утім, за словами Тимошенко, є й коротший шлях. Якщо президент Зеленський не зупинить "незаконні рішення" старого Кабміну, їх скасує новий уряд. Саме для цього "Батьківщина" і йде до парламенту, запевнила вона.

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