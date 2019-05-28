Тимошенко: снижение тарифов должно стать первым изменением в интересах людей

У президента есть возможность снизить цены на газ, и это должно быть одним из первых изменений, которого так ждут украинцы. Об этом Юлия Тимошенко заявила в эфире программы "Свобода слова" на ICTV, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Батькивщины".

Тимошенко убеждена, что мировая рыночная конъюнктура и полномочия президента составляют сегодня все возможности для того, чтобы вдвое снизить цену на газ и на тепло для населения.

Председатель партии напомнила, что ее команда подготовила пакеты решений, законопроектов, которые в первую очередь надо принимать. И один из них содержит ряд указов, которые может принять новый президент для того, чтобы быстро изменить тарифную политику. По Конституции, президент имеет право приостановить решения правительства, то есть наложить на них вето, отметила Тимошенко.

Она заявила, что "все эти необоснованные цены на газ устанавливались решением Кабмина". Именно поэтому лидер "Батькивщины" передала действующему президенту проект указа, как накладывать вето, как останавливать эти постановления и возвращать цены на газ к обоснованным.

Второй пакет указов касается формирования НКРЭКУ.

"По закону, именно президент своими указами может формировать НКРЭКУ – орган, который устанавливает тарифы. Там есть вакансии и если президент примет эти указы, то заполнит эти вакансии объективными людьми", – отметила она.

Кроме того, Тимошенко отметила, что сейчас цена на газ в Европе падает и привела соответствующий график.

"Нам рассказывают, что цены на газ должны быть рыночными. В Европе цена падает, и на сегодня на европейских рынках, на бирже в Нидерландах, цена составляет 5 383 грн. Это рыночная европейская цена. Почему этот газ продают нам за 8247 грн за тыс. кубометров?", - спросила лидер "Батькивщины".

Дело в том, объяснила Тимошенко, что между европейскими поставщиками газа и нашим НАК "Нафтогазом" стоит куча посредников и они 5 лет оставляют огромную часть нечестно перечисленных на офшорные счета денег.

"По прогнозам, газ на бирже в Европе в июне и до конца августа будет стоить 120 долларов, а сегодня 160. Это означает, что в мире цена на газ стремительно падает. У меня вопрос: почему в мире падает, а в Украине стоит. А потому что коррупция продолжается. Потому что через тарифы у украинских семей забрали оборотные средства. Если мы это остановим, если цена будет адекватной, у людей появятся средства покупать то, что украинская экономика производит. Это будет инвестиционный подъем", – убеждена Тимошенко.