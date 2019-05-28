Тимошенко: зниження тарифів має стати першою зміною в інтересах людей

У президента є можливість знизити ціни на газ, і це має бути одною з перших змін, на які так чекають українці. Про це Юлія Тимошенко заявила в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Батьківщини".

Тимошенко переконана, що світова ринкова кон’юнктура та повноваження президента становлять сьогодні всі можливості для того, щоб вдвічі знизити ціну на газ і на тепло для населення.

Голова партії нагадала, що її команда підготувала пакети рішень, законопроектів, які першочергово треба ухвалювати. І один з них містить низку указів, які може ухвалити новий президент для того, щоб швидко змінити тарифну політику. За Конституцією, президент має право призупинити рішення уряду, тобто накласти на них вето, зауважила Тимошенко.

Вона заявила, що "усі ці необґрунтовані ціни на газ встановлювались рішенням Кабміну". Саме тому лідер "Батьківщини" передала чинному президенту проект указу, як накладати вето, як зупиняти ці постанови і повертати ціни на газ до обґрунтованих.

Другий пакет указів стосується формування НКРЕКП.

"За законом, саме президент своїми указами може формувати НКРЕКП – орган, який встановлює тарифи. Там є вакансії і якщо президент ухвалить ці укази, то заповнить ці вакансії об’єктивними людьми", – зазначила вона.

Окрім того, Тимошенко зауважила, що наразі ціна на газ в Європі падає і навела відповідний графік.

"Нам розповідають, що ціни на газ мають бути ринковими. У Європі ціна падає, і на сьогодні на європейських ринках, на біржі в Нідерландах, ціна становить 5 383 грн. Це ринкова європейська ціна. Чому цей газ продають нам за 8247 грн за тис. кубометрів?", - запитала лідер "Батьківщини".

Річ у тому, пояснила Тимошенко, що між європейськими постачальниками газу і нашим НАК "Нафтогазом" стоїть купа посередників і вони 5 років залишають величезну частину нечесно перерахованих на офшорні рахунки грошей.

"За прогнозами, газ на біржі в Європі в червні і до кінця серпня коштуватиме 120 доларів, а сьогодні 160. Це означає, що в світі ціна на газ стрімко падає. У мене питання: чому у світі падає, а в Україні стоїть. А тому що корупція триває. Тому що через тарифи в українських родин забрали обігові кошти. Якщо ми це зупинимо, якщо ціна буде адекватною, в людей з’являться кошти купувати те, що українська економіка виробляє. Це буде інвестиційний підйом", – переконана Тимошенко.