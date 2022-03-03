Тимошенко: в эти сложные времена Рада демонстрирует высокий уровень единения

"Я не устану повторять, что каждый должен знать свое место в строю. И депутаты не являются исключением. Мы собрались сегодня, чтобы проголосовать за очень важные законы. Все, что сегодня есть ко времени: и о защите гражданского населения, и о противодействии агрессору в информационной войне, и об ответственности за мародерство. Конечно, проголосовали и законы в интересах нашей армии и ВСУ и приняли некоторые решения для поддержания нормальной жизнедеятельности страны", - отметила Тимошенко.

Как известно, во время заседания депутаты приняли 14 законов и одно постановление. В частности, принято постановление об обращении Верховной рады Украины к Организации объединенных наций, Верховного комиссара ООН по делам беженцев, Международного комитета Красного Креста, Европейского парламента, международных организаций и их парламентских собраний, парламентов и правительств иностранных государств по срочной необходимости обеспечения защиты гражданского населения от вооруженных нападений российских захватчиков (7123).

Кроме того, депутаты поддержали: