Тимошенко: у ці складні часи Рада демонструє високий рівень єднання

"Я не втомлюся повторювати, що кожен має знати своє місце в строю. І депутати не є винятком. Ми зібралися сьогодні, щоб проголосувати за дуже важливі закони. Все, що сьогодні є на часі: і про захист цивільного населення, і про протидію агресору в інформаційній війні, і про відповідальність за мародерство. Звичайно, проголосували і закони в інтересах нашої армії й ЗСУ та ухвалили деякі рішення для підтримки нормальної життєдіяльності країни", - зазначила Тимошенко.
Як відомо, під час засідання депутати ухвалили 14 законів та одну постанову. Зокрема, ухвалено постанову Про звернення Верховної ради України до Організації об’єднаних націй, Верховного комісара ООН у справах біженців, Міжнародного комітету Червоного Хреста, Європейського парламенту, міжнародних організацій та їх парламентських асамблей, парламентів та урядів іноземних держав щодо термінової необхідності забезпечення захисту цивільного населення України від збройних нападів російських загарбників (7123).
Крім того, депутати підтримали:
- закон про затвердження указу президента "Про загальну мобілізацію" (7113);
- закон про схвалення указу президента "Про використання Збройних сил України та інших військових формувань" (7115);
- закон про внесення змін до деяких законодавчих актів (щодо забезпечення відповідальності осіб, які здійснювали колабораційну діяльність) (5143);
- закон про внесення змін до деяких законодавчих актів (щодо встановлення кримінальної відповідальності за колабораційну діяльність) (5144);
- закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо заборони виготовлення та поширення інформаційної продукції, спрямованої на пропагування дій держави-агресора) (5101);
- закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо посилення кримінальної відповідальності за виготовлення та поширення забороненої інформаційної продукції) (5101);
- закон про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та інших законодавчих актів України щодо додаткового регулювання забезпечення діяльності правоохоронних органів у складних умовах воєнного стану (7118);
- закон України "Про внесення змін до закону України "Про судоустрій і статус суддів" щодо зміни підсудності судів" (7117);
- закон України "Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за злочини проти основ національної безпеки України в умовах дії режиму воєнного стану" (реєстр. №7116);
- закон України "Про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України" (7120);
- закон про захист інтересів суб’єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни (7121);
- закон про основні засади примусового вилучення в Україні об’єктів права власності Російської Федерації та її резидентів (7122);
- закон про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за мародерство (7124);
- закон про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо особливостей оподаткування та подання звітності у період дії воєнного стану (7125).