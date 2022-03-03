Тимошенко: у ці складні часи Рада демонструє високий рівень єднання

"Я не втомлюся повторювати, що кожен має знати своє місце в строю. І депутати не є винятком. Ми зібралися сьогодні, щоб проголосувати за дуже важливі закони. Все, що сьогодні є на часі: і про захист цивільного населення, і про протидію агресору в інформаційній війні, і про відповідальність за мародерство. Звичайно, проголосували і закони в інтересах нашої армії й ЗСУ та ухвалили деякі рішення для підтримки нормальної життєдіяльності країни", - зазначила Тимошенко.

Як відомо, під час засідання депутати ухвалили 14 законів та одну постанову. Зокрема, ухвалено постанову Про звернення Верховної ради України до Організації об’єднаних націй, Верховного комісара ООН у справах біженців, Міжнародного комітету Червоного Хреста, Європейського парламенту, міжнародних організацій та їх парламентських асамблей, парламентів та урядів іноземних держав щодо термінової необхідності забезпечення захисту цивільного населення України від збройних нападів російських загарбників (7123).

Крім того, депутати підтримали: