Тимошенко про скасування норм для скидання стічних вод: "покращення" за лаштунками війни

"Чергове "покращення" за лаштунками війни. Уряд скасував необхідність у санітарних дозволах на ділянки для скидання стічних вод та висновках МОЗ для викидів у повітря. Ось так, на перший погляд, дрібними та малозначущими ухвалами продається життя й здоров'я українців", - зазначила Тимошенко.

За її словами, команда "Батьківщини" веде реєстр корупційних рішень, які ухвалюються всупереч національним інтересам.

"Після війни та зміни влади всі вони будуть скасовані", - додала лідер партії "Батьківщина".