Тимошенко об отмене норм для сброса сточных вод: "улучшения" за кулисами войны

"Очередное "улучшение" за кулисами войны. Правительство отменило необходимость в санитарных разрешениях на участки для сброса сточных вод и выводах Минздрава для выбросов в воздух. Вот так, на первый взгляд, мелкими и малозначимыми постановлениями продается жизнь и здоровье украинцев", - отметила Тимошенко.

По ее словам, команда "Батькивщины" ведет реестр коррупционных решений, которые принимаются вопреки национальным интересам.

"После войны и смены власти все они будут отменены", - добавила лидер партии "Батькивщина".