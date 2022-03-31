Тимошенко: сильная армия - лучший залог заключения мира на условиях Украины

"Единственный вопрос, который волнует всех без исключения людей, - это мирные переговоры, которые сегодня ведутся. У нас очень сильные позиции. За нами - весь мир, за нами - правда и сила. Украинский народ, который понес такие невероятные жертвы, заплатил сверхвысокую цену в этой войне, имеет право на мирный переговорный процесс на своих условиях", - отметила Тимошенко.

Первое, что она посоветовала президенту и участникам переговорной группы, - позаботиться об интересах украинской армии и обеспечить ее развитие и укрепление.

"Жизнь нам показала, что единственным фундаментальным гарантом нашей безопасности являются мы сами, Украина. Поэтому на переговорах нужно сделать, чтобы не было никаких ограничений для развития нашей армии, для ее усиления, для ведения совместных с другими странами военных учений. Для того, чтобы мы были одной из сильнейших армий мира. Мир может быть на разных условиях, но нельзя поступиться мощью и развитием нашей армии", - убеждена политик.

Также, по ее словам, позиции Украины на переговорной площадке усиливаются благодаря поддержке союзников. В частности, путем введенных санкций, которые истощают врага, и поставки вооружения.

"Украина должна всеми силами защитить свою территориальную целостность, нельзя поступиться ни одним сантиметром украинской земли. У нас есть сильная переговорная позиция, и мы должны ее чувствовать. И не сдать ни в коем случае фундаментальных интересов Украины. Я верю, что сегодня и президент, и переговорная группа это понимают, и они не позволят наступить на суверенитет, права, безопасность и вообще развитие Украины", - резюмировала Тимошенко.