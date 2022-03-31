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Тимошенко: сильна армія - найкраща запорука укладення миру на умовах України

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Четвер 31 березня 2022 14:04
Тимошенко: сильна армія - найкраща запорука укладення миру на умовах України Фото: Юлія Тимошенко (ba.org.ua)
Автор: Артем Горовенко

Росії не можна вірити. Завдання України - не здати фундаментальних інтересів країни та не поступитися ані сантиметром української землі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову партії "Батьківщина" Юлію Тимошенко.

"Єдине питання, яке хвилює всіх без винятку людей, - це мирні переговори, які сьогодні ведуться. У нас дуже сильні позиції. За нами - весь світ, за нами - правда й сила. Український народ, який поніс такі неймовірні жертви, заплатив надвисоку ціну в цій війні, має право на мирний переговорний процес на своїх умовах", - зауважила Тимошенко.

Найперше, що вона порадила президенту та учасникам переговорної групи, - подбати про інтереси української армії та забезпечити її розвиток і зміцнення.

"Життя нам показало, що єдиним фундаментальним гарантом нашої безпеки є ми самі, Україна. Тому на переговорах треба зробити, щоб не було жодних обмежень для розвитку нашої армії, для її посилення, для ведення спільних з іншими країнами військових навчань. Для того, щоб ми були однією з найсильніших армій світу. Мир може бути на різних умовах, але не можна поступитися потужністю й розвитком нашої армії", - переконана політик.

Також, за її словами, позиції України на переговорному майданчику підсилюються завдяки підтримці союзників. Зокрема, шляхом запроваджених санкцій, які виснажують ворога, та постачання озброєння.

"Україна мусить всіма силами захистити свою територіальну цілісність, не можна поступитися жодним сантиметром української землі. У нас є сильна переговорна позиція, і ми мусимо її відчувати. Й не здати в жодному випадку фундаментальних інтересів України. Я вірю, що сьогодні і президент, і переговорна група це розуміють, і вони не дозволять наступити на суверенітет, права, безпеку і взагалі розвиток України", - резюмувала Тимошенко.

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