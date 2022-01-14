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Тимошенко: сегодня первая задача власти - остановить рост цен

Автор: Наталия Гурковская

Правительство допустило баснословную промышленную инфляцию, которая уже за считанные месяцы приведет к удорожанию всех товаров и услуг. "Батькивщина" будет настаивать, чтобы уже с первых дней работы Верховная рада приняла предложения команды Юлии Тимошенко, которые защитят людей от непрофессиональных действий власти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко на официальной странице в Facebook.

"Я буду настаивать, чтобы парламент сразу после новогодних каникул вынес на рассмотрение и одобрил инициативы "Батькивщины": по сдерживанию цен, поддержке производителей, снижению тарифов для населения и промышленности", - подчеркнула Юлия Тимошенко.

Лидер партии отметила, что, по официальным данным Госстата, цены на продукцию промышленности в 2021-м выросли на 62,2%. Это самый большой рост за последние 25 лет.

Но, по словам политика, главная опасность в другом, потому что фактически это реальный показатель инфляции, которая уже через несколько месяцев приведет к удорожанию всего.

"Рост промышленных цен отразится на стоимости каждого товара, кошельке каждого гражданина, бюджете каждой семьи", - предупредила Юлия Тимошенко.

В это время, по словам председателя "Батькивщины", правительство вместо активных действий в очередной раз доказывает свою полную растерянность и непонимание процессов.

"Производителям нужны энергоносители по посильным ценам, а не чиновничьи предписания, а людям - деньги для повышения покупательной способности, а не продуктовые карты", - заверила политик.

Она напомнила, что весь прошлый год "Батькивщина" пыталась вразумить власть, объяснить, что они обещали завершить эпоху бедности, а не усугубить ее, предупреждали обо всех опасностях, предлагали конкретные рецепты.

Напомним, Тимошенко не впервые требует от Кабмина остановить рост цен на продукты.

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Тимошенко