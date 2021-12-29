Тимошенко требует от Кабмина недопущения роста цен на продукты
Чрезвычайно высокие тарифы на электроэнергию для предприятий заставляют бизнес повышать цены на товары или закрывать производства. Вскоре подорожают базовые для украинцев пищевые продукты - молоко, мясо, хлеб, поэтому правительство должно срочно принять решение, чтобы защитить людей от роста цен на необходимое и поддержать производителей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко в Facebook.
"Случилось то, о чем последние несколько месяцев я предупреждала власть. Безумные цены на энергоносители поставили бизнес перед выбором - устанавливать непосильные для людей цены на свою продукцию или останавливать производство. Сегодня тревогу бьют уже целые ассоциации пищевиков", - подчеркнула Юлия Тимошенко.
Лидер "Батькивщины" возмутилась бездействием власти в этом вопросе и предупредила, что игнорирование проблемы превратит ее в катастрофу.
"Правительство должно срочно - еще до нового года - собраться на экстренное заседание и принять решения, которые защитят людей от роста цен на самое необходимое и поддержат производителей", - убеждена Юлия Тимошенко.
По ее словам, ситуация требует срочных профессиональных действий, и пренебрежение проблемами людей - недопустимо.
"Не справились с закупкой газа - это хотя бы хлеб уберегите от подорожания. Не умеете сами - спросите тех, кто знает как. А лучше просто признайте свою профнепригодность и напишите заявления об отставке. Хватит уже людям расплачиваться за ваше дилетантство. И не после праздников, а еще до Нового года!" - призвала политик.
Как сообщалось, в Украине вскоре подорожает хлеб. Его цена взлетит на 30%.