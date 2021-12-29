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Тимошенко требует от Кабмина недопущения роста цен на продукты

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Киев, Среда 29 декабря 2021 15:49
Тимошенко требует от Кабмина недопущения роста цен на продукты Фото: лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко (ba.org.ua)
Автор: Наталия Гурковская

Чрезвычайно высокие тарифы на электроэнергию для предприятий заставляют бизнес повышать цены на товары или закрывать производства. Вскоре подорожают базовые для украинцев пищевые продукты - молоко, мясо, хлеб, поэтому правительство должно срочно принять решение, чтобы защитить людей от роста цен на необходимое и поддержать производителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко в Facebook.

"Случилось то, о чем последние несколько месяцев я предупреждала власть. Безумные цены на энергоносители поставили бизнес перед выбором - устанавливать непосильные для людей цены на свою продукцию или останавливать производство. Сегодня тревогу бьют уже целые ассоциации пищевиков", - подчеркнула Юлия Тимошенко.

Лидер "Батькивщины" возмутилась бездействием власти в этом вопросе и предупредила, что игнорирование проблемы превратит ее в катастрофу.

"Правительство должно срочно - еще до нового года - собраться на экстренное заседание и принять решения, которые защитят людей от роста цен на самое необходимое и поддержат производителей", - убеждена Юлия Тимошенко.

По ее словам, ситуация требует срочных профессиональных действий, и пренебрежение проблемами людей - недопустимо.

"Не справились с закупкой газа - это хотя бы хлеб уберегите от подорожания. Не умеете сами - спросите тех, кто знает как. А лучше просто признайте свою профнепригодность и напишите заявления об отставке. Хватит уже людям расплачиваться за ваше дилетантство. И не после праздников, а еще до Нового года!" - призвала политик.

Как сообщалось, в Украине вскоре подорожает хлеб. Его цена взлетит на 30%.

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