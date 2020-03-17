Тимошенко: сегодня перед угрозой эпидемии объединились все политические силы

Голосование в Верховной Раде за законы относительно предотвращения развития эпидемии коронавируса показало, что украинская власть может быть единой командой. Об этом заявила председатель партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко во время брифинга в парламенте, передает корреспондент РБК-Украина.

Лидер партии отметила, что принятых решений и законов недостаточно, поэтому нужно двигаться дальше, чтобы противостоять вызовам, которые стоят перед страной.

"Я это говорю не с точки зрения критики, а с точки зрения совместной работы над дальнейшими шагами. Три первоочередные задачи, которые наша команда постарается воплотить в жизнь. Первое – сделать карантин действенным. Поэтому силовые структуры, закон, сознание людей – все должно сейчас направляться на обеспечение карантинных условий", - добавила Тимошенко.

Политик отметила необходимость совершенствования диагностики заболевания и информирования людей относительно алгоритма действий при симптомах болезни.

"Второй аспект – диагностика. Могу сейчас четко сказать, что диагностики на том уровне, на котором она сейчас нужна, сегодня в Украине не существует. Сегодня мы рекомендуем властям ввести единый телефон по стране и сообщить всем украинцам через СМИ тот номер телефона, куда можно обратиться, чтобы получить специальную бригаду, которая прибудет домой, возьмет все анализы, проведет в лаборатории все исследования и человек в течение 4-5 часов будет знать диагноз", - сказала Тимошенко.

Лидер партии отметила, что государство, предприниматели и работодатели должны позаботиться о том, чтобы людям, которые находятся на карантине, временно не работают, остаются дома с несовершеннолетними детьми, оплачивались или больничные, или сохранялась заработная плата.

"Сегодня были сделаны правильные решения относительно поддержки экономики, но этого тоже недостаточно. Нам нужно смотреть на самые уязвимые предпринимательские структуры, которым надо помогать точечно. Это означает, что нужны специальные льготные процедуры, как временный невозврат кредитов, льготные аспекты по уплате налогов, государственная поддержка тех направлений и сфер, где падение идет наиболее стремительными темпами. Страна должна справиться именно потому, что сегодня перед угрозой эпидемии объединились все политические силы. Мы можем не разделять взгляды друг друга по многим вопросам, но сегодня по остановке эпидемии страна едина", - резюмировала Тимошенко.

Напомним, количество инфицированных людей коронавирусом COVID-19 в мире превысило 180 тысяч человек, более 7 тысяч умерли. Такие данные по состоянию на 13:00 опубликовал Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.

Ранее РБК-Украина писало, что пандемия коронавируса в мире может продолжаться в течение двух лет. Медики прогнозируют, что до 70% населения Земли переболеет на коронавирус.

Отметим, в Украине по состоянию на 17 марта зафиксировано 7 случаев коронавируса - 4 в Черновицкой области, 1 (летальный) в Житомирской и 2 в Киеве. При этом четверо украинцев заразились внутри страны, они не уезжали за границу.