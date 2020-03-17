Минздрав объяснил необходимость закрытия метро

Фото: Виктор Ляшко (РБК-Украина)

Метрополитены закрыли, чтобы предотвратить контакты между пассажирами

Необходимость закрытия метро из-за коронавируса в Украине вызвана чрезвычайно тесным контактом между пассажирами. Об этом на брифинге заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, закрытие метрополитенов является принципиальной позицией.

"… поскольку мы все знаем, что такое метрополитен, и мы знаем, какое количество населения проезжает в одном вагоне особенно в часы пик. Это чрезвычайно тесный контакт, там уже не помогут ни маски, ни другие средства. Когда в таком контакте появляется один заболевший, то капельки слизи или других биологических жидкостей 100% попадают на слизистые оболочки другого человека. Это приводит к значительному росту числа контактов, которые очень сложно отследить", - отметил Ляшко.

Напомним, ранее стало известно, что метро в Киеве закроют сегодня в 23:00. Наземный пассажирский транспорт продолжит работать в штатном режиме, в том числе дублируя линии метро.

Харьковский метрополитен закрывается с 20:00 17 марта. Метро будет закрыто как минимум до 3 апреля.