Тимошенко: надо сделать все необходимое, чтобы люди почувствовали поддержку государства

Власть должна упростить бюрократические процедуры, чтобы зарегистрировать всех людей, которые в результате войны России против Украины оказались в трудном положении. Их нужно обеспечить жильем и надлежащими выплатами.

"Перед нами стоит три главные задачи: безотлагательно обеспечить людей жильем, чтобы они не жили в разрушенных домах или подвалах. Также немедленно зарегистрировать в Службе занятости людей, потерявших работу - но не по старым бюрократическим процедурам, а изо дня в день, и предоставить им минимально необходимые деньги. Люди, которые стали беженцами, должны без очередей получить 2 тысячи на взрослого и 2,5 тысячи на ребенка в тот же день, когда обратились", - заявила Тимошенко.

По ее словам, чтобы люди почувствовали, что государство о них действительно заботится, нужно упростить бюрократические процедуры и зарегистрировать всех людей, которые оказались в трудном положении.

"Мы поддерживаем нашу власть, президента, армию, мы желаем победы и установления мира через победу, но людей нельзя оставить без внимания. И у нас есть все возможности для работы", - добавила политик.

В то же время лидер "Батькивщины" отметила, что уже сейчас власти следует формировать экспертную команду, которая будет работать над получением Украиной помощи по типу "плана Маршалла".

"Нужно рядом с правительством организовывать экспертно-аналитические команды, которые объединят самых интеллектуальных людей страны, а также экспертов с Запада. Нам нужно уже сейчас формировать такую команду, которая сможет точно посчитать, сколько денег мы возьмем от страны-агрессора и как эти средства правильно направить в экономику Украины, чтобы получить развитие каждой сферы нашей жизни", - резюмировала Тимошенко.