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Тимошенко: треба зробити все необхідне, щоб люди відчули підтримку держави

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Четвер 14 квітня 2022 14:38
Тимошенко: треба зробити все необхідне, щоб люди відчули підтримку держави Фото: Юлія Тимошенко (ba.org.ua)
Автор: Артем Горовенко

Влада має спростити бюрократичні процедури, щоб зареєструвати всіх людей, які внаслідок війни Росії проти України опинилися у скрутному становищі. Їх потрібно забезпечити житлом і належними виплатами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову партії "Батьківщина" Юлію Тимошенко в ефірі "Єдиних новин".

"Перед нами стоїть три головні завдання: невідкладно забезпечити людей житлом, аби вони не жили у зруйнованих будинках чи підвалах. Також негайно зареєструвати у Службі зайнятості людей, які втратили роботу - але не по старих бюрократичних процедурах, а день у день, і надати їм мінімально необхідні гроші. Люди, які стали біженцями, мають без черг отримати 2 тисячі на дорослого і 2,5 тисячі на дитину у той же день, коли звернулися", - заявила Тимошенко.

За її словами, щоб люди відчули, що держава про них дійсно дбає, потрібно спростити бюрократичні процедури та зареєструвати всіх людей, які опинилися у скрутному становищі.

"Ми підтримуємо нашу владу, президента, армію, ми бажаємо перемоги та встановлення миру через перемогу, але людей не можна залишити без уваги. І в нас є всі можливості для роботи", - додала політик.

Водночас лідер "Батьківщини" зауважила, що вже зараз владі слід формувати експертну команду, яка працюватиме над отриманням Україною допомоги за типом "Плану Маршалла".

"Потрібно поруч з урядом організовувати експертно-аналітичні команди, які об’єднають найінтелектуальніших людей країни, а також експертів із Заходу. Нам потрібно вже зараз формувати таку команду, яка зможе точно порахувати, скільки грошей ми візьмемо від країни-агресора і як ці кошти правильно спрямувати в економіку України, щоб отримати розвиток кожної сфери нашого життя", - резюмувала Тимошенко.

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