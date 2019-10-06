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Тимошенко: мы сделаем учительскую профессию в Украине достойной

Новости » Политика    06.10.2019 - 12:12
Тимошенко: мы сделаем учительскую профессию в Украине достойной
Фото: Юлия Тимошенко (пресс-служба)

Тимошенко поздравила учителей с праздником

Пока учитель не будет иметь достойных условий жизни, общество не будет иметь никаких шансов на прорыв. Об этом народный депутат Юлия Тимошенко написала на своей странице в Facebook, поздравляя всех учителей с профессиональным праздником.

Лидер "Батькивщины" убеждена, что не может быть богатой страны, в которой учитель бедствует.

"В современном мире, где знания и информация стали основным ресурсом, главным богатством наций и народов, именно профессия учителя становится главной и определяющей. По моему убеждению, учитель должен стать профессией номер один. Те страны, которые первыми это поймут, – первыми и будут!", – подчеркнула она.

По словам Тимошенко, нет, пожалуй, другой профессии, которая настолько была бы необходима для человека.

"Человек может стать кем угодно – политиком, министром, актером, бизнесменом. Но, прежде всего, он должен стать порядочным. Этому не учат за партой, за учебниками, но именно в школе формируется этот "статус". Мы об этом часто и несправедливо забываем, и помним лишь "про оценки и уроки", – сказала нардеп и пообещала, что не будет забывать о учителей, их потребности, жалобы и требования ни дня.

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