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Тимошенко: ми зробимо вчительську професію в Україні гідною

Новини » Політика    06.10.2019 - 12:12
Тимошенко: ми зробимо вчительську професію в Україні гідною
Фото: Юлія Тимошенко (прес-служба)

Тимошенко привітала вчителів зі святом

Допоки вчитель не матиме гідних умов життя, суспільство не матиме жодних шансів на прорив. Про це народний депутат Юлія Тимошенко написала на своїй сторінці у Facebook, вітаючи всіх вчителів з професійним святом.

Лідер "Батьківщини" переконана, що не може бути багатої й заможної країни, в якій вчитель бідує.

"В сучасному світі, де знання та інформація стали основним ресурсом, головним багатством націй і народів, саме професія вчителя стає головною і визначальною. На моє переконання, вчитель повинен стати професією номер один. Ті країни, які першими це зрозуміють, – першими й будуть!", – наголосила вона.

За словами Тимошенко, немає, мабуть, іншої професії, яка настільки була б необхідна для людини.

"Людина може стати ким завгодно – політиком, міністром, актором, бізнесменом. Але, передусім, вона має стати порядною. Цьому не вчать за партою, за підручниками, але саме в школі формується цей "статус". Ми про це часто і несправедливо забуваємо, і пам’ятаємо лише "про оцінки та уроки", – сказала нардеп і пообіцяла, що не забуватиме про вчителів, їхні потреби, жалі і вимоги жодного дня.

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