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Тимошенко: вместо референдумов по важным вопросам власть предлагает пиар-акции

Автор: РБК-Украина

25-го октября во время местных выборе в Украине состоится настоящий референдум. Референдум, на котором люди выскажут свое отношение к политике нынешней власти.

Об этом заявила председатель партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко в Facebook.

"В самый разгар пандемии, когда ситуация становится критической и в больницах уже не остается свободных мест, когда бедность людей достигла критической точки и рушится экономика, президент объявляет некий "потешный" опрос людей на участках в день выборов! "Опрос", который не предусмотрен ни одним законом, не будет иметь никаких правовых последствий и доверия от людей", - возмутилась Юлия Тимошенко

Тимошенко убеждена, что если президент хочет "услышать каждого", то надо утвердить закон о референдуме - который, несмотря на обещания, власть не смогла принять - и вынести на всенародное голосование 5 вопросов.

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По мнению Тимошенко, среди таких вопросов:

  1. Поддерживаете ли вы распродажу украинской земли?
  2. Поддерживаете ли вы легализацию игорного бизнеса?
  3. Верите ли вы, что придет весна, когда будут сажать?
  4. Поддерживаете ли вы курс президента на распродажу страны и введения внешнего управления?
  5. Считаете ли вы, что президент не выполнил ни одного обещания и должен уйти?

"Опрос, так опрос!" - заявила Юлия Тимошенко.

Напомним, ранее сообщалось, что первый пункт, который вынесут на всеукраинский опрос, могут объявить уже сегодня.

Так, в своем видеообращении Зеленский заявил, что в день проведение местных выборов в Украине 25 октября на избирательных участках проведут всеукраинский опрос и предложат украинцам ответить на пять вопросов.

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Новости Украины ТимошенкоопросМестные выборыреферендум