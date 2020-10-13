Тимошенко: вместо референдумов по важным вопросам власть предлагает пиар-акции

25-го октября во время местных выборе в Украине состоится настоящий референдум. Референдум, на котором люди выскажут свое отношение к политике нынешней власти.

Об этом заявила председатель партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко в Facebook.

"В самый разгар пандемии, когда ситуация становится критической и в больницах уже не остается свободных мест, когда бедность людей достигла критической точки и рушится экономика, президент объявляет некий "потешный" опрос людей на участках в день выборов! "Опрос", который не предусмотрен ни одним законом, не будет иметь никаких правовых последствий и доверия от людей", - возмутилась Юлия Тимошенко

Тимошенко убеждена, что если президент хочет "услышать каждого", то надо утвердить закон о референдуме - который, несмотря на обещания, власть не смогла принять - и вынести на всенародное голосование 5 вопросов.

По мнению Тимошенко, среди таких вопросов:

Поддерживаете ли вы распродажу украинской земли? Поддерживаете ли вы легализацию игорного бизнеса? Верите ли вы, что придет весна, когда будут сажать? Поддерживаете ли вы курс президента на распродажу страны и введения внешнего управления? Считаете ли вы, что президент не выполнил ни одного обещания и должен уйти?

"Опрос, так опрос!" - заявила Юлия Тимошенко.

Напомним, ранее сообщалось, что первый пункт, который вынесут на всеукраинский опрос, могут объявить уже сегодня.

Так, в своем видеообращении Зеленский заявил, что в день проведение местных выборов в Украине 25 октября на избирательных участках проведут всеукраинский опрос и предложат украинцам ответить на пять вопросов.