Тимошенко: замість референдумів з важливих питань влада пропонує піар-акції

25-го жовтня під час місцевих виборі в Україні відбудеться справжній референдум. Референдум, на якому люди висловлять своє ставлення до політики нинішньої влади.
Про це заявила голова партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко у Facebook.
"У самий розпал пандемії, коли ситуація стає критичною і у лікарнях вже не залишається вільних місць, коли бідність людей досягла критичної межі і валиться економіка, президент оголошує якесь "потєшне" опитування людей на дільницях у день виборів! "Опитування", яке не передбачено жодним законом, не буде мати ніяких правових наслідків і довіри від людей", - обурилася Юлія Тимошенко.
Тимошенко переконана, якщо президент хоче "почути кожного", то треба затвердити закон про референдум - який, попри обіцянки, влада не спромоглася ухвалити - і винести на всенародне голосування 5 запитань.
На думку Тимошенко, серед таких питань:
"Опитування, так опитування!" - заявила Юлія Тимошенко.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що перший пункт, який винесуть на всеукраїнське опитування, можуть оголосити вже сьогодні.
Так, у своєму відеозверненні Зеленський заявив, що в день проведення місцевих виборів в Україні 25 жовтня на виборчих дільницях проведуть всеукраїнське опитування і запропонують українцям відповісти на п'ять питань.