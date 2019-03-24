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Тимошенко: развитие образования и науки позволит нам быстро поднять Украину

Новости » Выборы 2019    24.03.2019 - 17:21
Тимошенко: развитие образования и науки позволит нам быстро поднять Украину
Фото: Юлия Тимошенко (ba.org.ua)

Тимошенко убеждена, что Украина может вырваться на другой уровень развития экономики

Приоритетом Нового курса являются образование и наука, развитие которых позволит Украине за считанные годы стать одной из сильнейших экономик европейского континента. Об этом лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко сказала во время многолюдного митинга в Киеве, который состоялся сегодня в Голосеевском районе, сообщает пресс-служба партии.

Тимошенко убеждена, что у Украины есть возможность вырваться на другой уровень развития экономики. Однако, к сожалению, государство пока не делает акценты на тех направлениях, которые могут нас быстро поднять, отметила она. В частности, речь идет о развитии науки и образования и переходе от сырьевой экономики к экономике инновационного уровня.

Кандидат в президенты уверена, "при правильной политике мы можем быстро подняться и умножать наш ВВП на 10".

Именно поэтому, отметила Тимошенко, новая власть после выборов все финансовые ресурсы государства будет направлять на поднятие педагогов, "которые формируют потенциал страны на сотни лет": "Каждый педагог будет на вес золота".

Председатель партии также подчеркнула, государство должно сделать все для того, чтобы интеллектуальные и образованные люди оставались жить и работать в стране и не уезжали искать лучшей доли за границу. И в инициированном Тимошенко и разработанном с лучшими специалистами страны Новом курсе четко прописаны все условия для реализации каждого.

В частности, обеспечение молодых людей правом и возможностью начать собственное дело. Для этого будет внедрена система микрокредитования. Так, каждый банк под готовый бизнес-проект будет давать финансовые ресурсы без залога и под 3% годовых.

Новый курс также предполагает доступное жилье, без первого взноса, под 3-4% годовых и со сроком возврата кредита от 10 и более лет. В результате, молодые люди смогут спокойно выплатить квартиру, не разрушая своих семейных бюджетов, заверила Тимошенко.

А для молодых семей новая власть вернет единовременное пособие при рождении ребенка, которое было при премьерстве Тимошенко: на первого ребенка - 50 тыс. грн, второго - 100 тыс. грн, а третьего и больше - 150 тыс. грн. Также предполагается поднятие зарплат и стипендий.

"Мы ставим задачу за 5 лет достичь уровня Польши по доходам и зарплатам. Мы в состоянии это сделать. Мы построим самую сильную экономику на европейском континенте. Верю в Украину!" - подытожила она.

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