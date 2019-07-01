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Тимошенко: расследование Счетной палаты поможет остановить кражу ГТС

Новости » Политика    01.07.2019 - 12:25
Тимошенко: расследование Счетной палаты поможет остановить кражу ГТС
Фото: Юлия Тимошенко (ba.org.ua)

Счетная палата проверит документы о доведении до банкротства ГТС, сообщила Тимошенко

Счетная палата приняла решение принять к рассмотрению и начать проверку документов о доведении до банкротства отечественной газотранспортной системы (ГТС). Об этом лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко сообщила во время Согласительного совета лидеров парламентских фракций и групп 1 июля, передает РБК-Украина.

"Счетная палата встала на защиту народа. Ведь под шумок выборов Украину пытались лишить ценнейшей стратегической собственности", – подчеркнула лидер "Батькивщины".

Она напомнила, что обратилась к Счетной палате сразу после того, как стало известно, что правительство пытается довести ГТС до банкротства, переписать ее имущество на ПАО "Магистральные газопроводы Украины" и вывести из-под контроля государства.

Защитить национальное достояние Тимошенко призвала депутатов. Для этого, по ее словам, надо принять подготовленный "Батькивщиной" законопроект №8107, зарегистрированный еще в начале 2018 года. 

"Мы можем этот закон принять уже на этой неделе и остановить кражу ГТС, запланированную старой властью. Прекратите, прикриваясь патриотическими лозунгами, воровать у народа его собственность", - добавила Тимошенко.

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