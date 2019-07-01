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Тимошенко: розслідування Рахункової палати допоможе зупинити крадіжку ГТС

Новини » Політика    01.07.2019 - 12:25
Тимошенко: розслідування Рахункової палати допоможе зупинити крадіжку ГТС
Фото: Юлія Тимошенко (ba.org.ua)

Рахункова палата перевірить документи про доведення до банкрутства ГТС, повідомила Тимошенко

Рахункова палата ухвалила рішення взяти до розгляду і розпочати перевірку документів про доведення до банкрутства вітчизняної газотранспортної системи (ГТС). Про це лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко повідомила під час Погоджувальної ради лідерів парламентських фракцій та груп 1 липня, передає РБК-Україна.

"Рахункова палата стала на захист народу. Адже під шумок виборів Україну намагалися позбавити найціннішої стратегічної власності", – наголосила лідер "Батьківщини".

Вона нагадала, що звернулася до Рахункової палати одразу після того, як стало відомо, що уряд намагається довести ГТС до банкрутства, переписати її майно на ПАТ "Магістральні газопроводи України" і вивести з-під контролю держави.

Захистити національне надбання Тимошенко закликала і депутатів. Для цього, за її словами, треба ухвалити підготовлений "Батьківщиною" законопроект №8107, зареєстрований ще на початку 2018 року. 

"Ми можемо цей закон ухвалити вже цього тижня та зупинити крадіжку ГТС, заплановану старою владою. Припиніть, прикриваюсь патріотичними гаслами, красти в народу його власність", - додала Тимошенко.

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