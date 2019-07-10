Тимошенко рассказала, с чего надо начинать наведение порядка в стране

Фото: Юлия Тимошенко (ba.org.ua)

Тимошенко считает, что нужно начинать со слома коррупционных схем

Общий аудит сделанного предыдущей властью, наведение порядка в управлении и привлечении к ответственности всех, причастных к хищению госимущества, не только создаст предпосылки для изменений, которых ждут украинцы, но и обеспечит эти изменения необходимыми финансовыми ресурсами. Об этом Юлия Тимошенко сказала во время презентации стратегического плана "Треба діяти", который сегодня проходит в Киеве, передает РБК-Украина.

По ее словам, начинать нужно со слома коррупционных схем старой власти. Лидер "Батькивщины" напомнила, что, по оценкам МВФ, 44% экономики Украины – в тени, и предложила несколько шагов для "детенизации".

Во-первых, речь идет о введении новой налоговой системы с изменением базы налогообложения. В частности, будет отменено 37 квазиналогов и сборов, НДС будет заменен налогом на реализацию, а налог на прибыль – налогом на выведенный капитал. Для сельхозпроизводителей будет введен единый налог на гектар земли, отметила Тимошенко.

Второе направление действий – деофшоризация. "Батькивщина" имеет соответствующие законопроекты, которые полностью закроют вывод средств в офшорные зоны. Их принятие даст дополнительно в доходной части бюджета 130 млрд грн, а это половина Пенсионного фонда, сказала председатель партии.

Важным для борьбы с коррупцией станет также внедрение программы "Контрабанда-стоп". Подобная программа работала во времена премьерства Тимошенко, и обеспечила рост доходов бюджета от импорта товаров и услуг вдвое.

Как отметила лидер "Батькивщины", необходимо правильно организовать систему электронного взаимодействия с соседними государствами и исключить манипуляции с таможенными декларациями.