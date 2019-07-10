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Тимошенко розповіла, з чого треба починати наведення ладу в країні

Новини » Політика    10.07.2019 - 13:39
Тимошенко розповіла, з чого треба починати наведення ладу в країні
Фото: Юлія Тимошенко (ba.org.ua)

Тимошенко вважає, що треба розпочинати зі зламу корупційних схем

Загальний аудит зробленого попередньою владою, наведення порядку в управлінні та притягнення до відповідальності всіх, причетних до розкрадання держмайна, не лише створить передумови для змін, на які чекають українці, а й забезпечить ці зміни необхідними фінансовими ресурсами. Про це Юлія Тимошенко сказала під час презентації стратегічного плану "Треба діяти", який сьогодні проходить в Києві, передає РБК-Україна.

За її словами, розпочинати потрібно зі зламу корупційних схем старої влади. Лідер "Батьківщини" нагадала, що, за оцінками МВФ, 44% економіки України – в тіні, і запропонувала кілька кроків для "детінізації".

По-перше, йдеться про запровадження нової податкової системи зі зміною бази оподаткування. Зокрема, буде скасовано 37 квазіподатків і зборів, ПДВ буде замінений податком на реалізацію, а податок на прибуток – податком на виведений капітал. Для сільгоспвиробників буде запроваджений єдиний податок на гектар землі, зазначила Тимошенко.

Другий напрямок дій – деофшоризація. "Батьківщина" має відповідні законопроєкти, які повністю закриють виведення коштів в офшорні зони. Їх ухвалення дасть додатково до дохідної частини бюджету 130 млрд грн, а це половина Пенсійного фонду, сказала голова партії.

Важливою для боротьби з корупцією стане також запровадження програми "Контрабанда-стоп". Подібна програма працювала за часи прем’єрства Тимошенко, і забезпечила зростання доходів бюджету від імпорту товарів та послуг вдвічі.

Як наголосила лідер "Батьківщини", необхідно правильно організувати систему електронної взаємодії з сусідніми державами і унеможливити маніпуляції з митними деклараціями.

Тимошенко: стимулом для розвитку економіки має стати зростання доходів громадян Тимошенко представляє у Києві стратегічний план "Треба діяти"
Новини України БатьківщинаТимошенко
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