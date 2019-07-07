Тимошенко рассказала, какой должна быть политика в отношении переселенцев

Политика новой власти в отношении временно перемещенных лиц должна исходить из того, что все граждане Украины должны быть равны в своих правах. Об этом Юлия Тимошенко заявила во время прямого эфира на телеканале "Украина", передает РБК-Украина.

Политик убеждена, что необходимо возобновить социальные выплаты, гарантировать переселенцам права голоса и обеспечить их работой и жильем. По ее словам, новой власти нужно возобновить все социальные выплаты, в первую очередь, выплату пенсий.

"Украина не может отказываться от своих людей, даже тех, которые по каким-либо причинам не смогли выехать с оккупированных территорий. Потому что это все равно – украинская земля", – пояснила лидер "Батькивщины".

Тимошенко также отметила, что переселенцев лишают гражданских прав: "Как можно только по принципу, что они приехали с оккупированного Донбасса, лишить их права голоса. Это дискриминация и нарушение Конституции".

Третье направление политики в отношении переселенцев, по мнению Тимошенко, – предоставление им работы и жилья.

Нардеп отметила, что в стране есть большое количество недостроенного жилья, и напомнила, что во время ее премьерства этот ресурс использовался для решения социальных проблем.

"Даже в кризис мы закладывали финансовые ресурсы, за низкую цену выкупали недостроенные дома, достраивали их и предоставляли людям", – отметила лидер "Батькивщины".