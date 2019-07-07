Тимошенко розповіла, якою має бути політика щодо переселенців

Політика нової влади щодо тимчасово переміщених осіб повинна виходити з того, що всі громадяни України мають бути рівними у своїх правах. Про це Юлія Тимошенко заявила під час прямого ефіру на телеканалі "Україна", передає РБК-Україна.

Політик переконана, що необхідно відновити соціальні виплати, гарантувати переселенцям права голосу та забезпечити їх роботою і житлом. За її словами, новій владі треба поновити всі соціальні виплати, насамперед виплату пенсій.

"Україна не може відмовлятися від своїх людей, навіть тих, які за якихось причин не змогли виїхати з окупованих територій. Бо це все одно – українська земля", – пояснила лідер "Батьківщини".

Тимошенко також зазначила, що переселенців позбавляють громадянських прав: "Як можна тільки за принципом, що вони приїхали з окупованого Донбасу, позбавити їх права голосу. Це дискримінація і порушення Конституції".

Третій напрямок політики щодо переселенців, на думку Тимошенко, – надання їм роботи і житла.

Нардеп зауважила, що в країні є велика кількість недобудованого житла, і згадала, що за її прем’єрства цей ресурс використовувався для розв’язання соціальних проблем.

"Навіть у кризу ми закладали фінансові ресурси, за низьку ціну викуповували недобудовані будинки, добудовували їх і надавали людям", – зазначила лідер "Батьківщини".