Тимошенко рассказала, что должно быть национальной целью власти

Фото: Юлия Тимошенко (facebook.com/YuliaTymoshenko)

Новая власть создаст условия для самореализации украинцев в своем государстве, заявила Тимошенко

Национальной целью новой ответственной власти станет обеспечение полной самореализации человека и создание условий для возвращения украинцев домой. Об этом заявила лидер "Батькивщины", кандидат в президенты Юлия Тимошенко во время Национального Форума "Новая социальная доктрина: Новые возможности для каждого", который проходит сегодня в Киеве, сообщает пресс-служба политсилы.

"Национальная цель – создать такие порядки и правила жизни, чтобы каждый смог, не нарушая законов вселенной, полностью реализовать свой потенциал в гармонии с творцом, обществом и человечеством", – сказала политик.

По ее словам, "дело возвращения человеку счастья, покоя, уверенности, веры в завтрашнем дне становится вопросом национальной безопасности государства, гарантией права нашей нации на бытие".

В 2018 году Украина заняла 138 место (одно из самых низких) в рейтинге оценки счастью, опустившись за последние 4 года на 27 позиций, констатировала Тимошенко.

"Мы падаем в пропасть, и наше национальное счастье уменьшается, как шагреневая кожа. Мы не то общество строим и проводим не те реформы, если человек в обществе чувствует себя настолько униженным", – отметила председатель партии.

Угрозу национальной безопасности составляет и катастрофическая внешняя эмиграция украинцев: ежегодно на заработки уезжает миллион граждан, считает лидер "Батькивщины".

"Мы сами не заметили, как превратились в нацию беженцев, бежавших из собственной Родины. Мы таем на глазах. Это тот маркер, который начертал последнюю красную линию. За ней – только исчезновение нации", – заявила Тимошенко.

Она пообещала максимальную поддержку украинцам, которые вынуждены были уехать за границу на заработки: "Снять все налоги на перечисление денег, отправку посылок для своих семей".

"Мы устраним все барьеры и дадим возможность вернуться домой нашим украинцам и беспрепятственно, честно и эффективно вкладывать деньги в бизнес в Украине. Так будет выглядеть страна после президентских выборов", – подытожила Тимошенко.