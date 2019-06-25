Тимошенко рассказала, как договариваться с МВФ, не повышая тарифов

Переговоры с международными финансовыми институтами нужно вести профессионально, отстаивая интересы украинцев. Об этом лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко заявила на телеканале NewsOne, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу партии.

Лидер "Батькивщины" напомнила, что ее правительство обратилось к МВФ только во время мирового финансового кризиса и договорилось о помощи, но при этом тарифы для населения не повышали.

"Мы выбирали те доходы бюджетов и сокращение расходов, которые людей не касаются, а касаются правильной организации экономики, правильных контрольных функций, закрытия теневой экономики, минимизации оффшоров", - уточнила председатель партии.

Она объяснила, что кредиты МВФ предоставляются для преодоления финансовых дисбалансов, а каким образом это делать - предлагает правительство, которое получает помощь.

"Можно закрыть теневую сферу, можно сделать программу "Контрабанда Стоп", как это делало наше правительство, и получить десятки миллиардов. А можно, как Порошенко и Гройсман, делать это за счет людей - за счет повышения тарифов, повышения пенсионного возраста для женщин, снижения коэффициента начисления пенсий на год рабочего стажа", - отметила Тимошенко.

Перекрытие дефицита бюджета за счет людей уничтожило экономику и привело к колоссальной эмиграции населения, убеждена лидер "Батькивщины".

"Такой политикой людей вытолкали за пределы Украины. Это на много лет вперед заложило нам то, что Украина будет иметь дефицит опытных интеллектуальных кадров", - добавила политик.

Тимошенко напомнила, что в начале 2019 года встречалась с Директором-распорядителем МВФ Кристин Лагард и предлагала пересмотреть программу сотрудничества с Международным валютным фондом, "сделать ее более логичной, эффективной".

"МВФ - это как скрипка в руках мастера: она может молчать, может играть ноты, которые не возможно слушать, а может играть гармоничную музыку. МВФ - это инструмент, которым государственная власть должна пользоваться профессионально", - подытожила лидер "Батькивщины".