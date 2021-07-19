Тимошенко рассказал о планах превратить "Одессу" в один из ключевых аэропортов Восточной Европы

Модернизация аэропорта Одессы идет по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка". По словам Тимошенко, который является координатором президентской программы, эта взлетно-посадочная полоса стала первой в стране, построенной с 2012 года.

"При строительстве ВПП в Одессе впервые в странах Восточной Европы была использована технология "тяжелого" бетона толщиной 40 см. В результате ее прочность и пропускная способность увеличены в два раза. Длина полосы увеличена до 2,8 км, ширина - до 45 м. Теперь одесский аэропорт может принимать рейсы средней и большой дальности", - сообщил Тимошенко.

Кроме того, в планах - продолжить ВПП до 3,2 км. Тогда аэропорт сможет обслуживать самолеты класса E (такие как Boeing-767-300). Это позволит "Одессе" стать одним из крупнейших региональных аэропортов Восточной Европы, увеличить туристический и деловой потенциал юга Украины.

"Это событие - один из этапов комплексного подхода к развитию аэропортов в украинских городах. В июне мы успешно запустили регулярные рейсы в Кривой Рог, Черновцы и Ужгород. Воздушные суда заполнены, люди летают. Параллельно в этом году стартует реконструкция в аэропортах Житомира, Кривого Рога, Ужгорода, Винницы, Черновцов, Ровно, Полтавы, Днепра, Херсона и других городов", - рассказал Тимошенко.

Он отметил, что задачей программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" является не только ремонт дорог, но и восстановление регулярного авиасообщения регионов Украины.