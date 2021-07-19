В Одесской области расширяют железную дорогу для увеличения мощности портов, - Кубраков

В Одесской области начали расширять мощности железной дороги для обеспечения потребностей крупных предприятий и портов. Вторую колею строят на участке "Черноморская - Береговая", который обслуживает грузовые перевозки Южного.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра инфраструктуры Александра Кубракова.

"Для увеличения грузопотоков в украинских портах необходимо развивать припортовую железнодорожную инфраструктуру. Среди приоритетных проектов этого года - перегон участка "Черноморская - Береговая", - рассказал он.

Новую железнодорожную ветку начали прокладывать и электрифицировать по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка". По плану, вторая главная колея "Черноморская - Береговая" протяженностью 6,5 км будет завершена до конца года.

Кубраков отметил, что именно по этому пути перевозят грузы из трех крупнейших стивидорных (портово-грузовых) компаний Украины: ГП Морской торговый порт "Южный", ООО "Трансинвестсервис" и АО "Одесский припортовый завод".

"Существующая колея уже является ограничением для дальнейшего увеличения объемов и скорости перевалки грузов. По расчетам, объемы грузопотоков на ГП МТП "Южный" и ООО "ТИС" до 2023 года составят не менее 135 млн тонн", - комментирует Кубраков.

Последний раз пропускную способность на этом участке железной дороги повышали 6 лет назад. Сейчас расчетная пропускная способность участка "Черноморская - Береговая" составляет 55 пар поездов в сутки, а после обновления она вырастет до 60.

Для збільшення вантажопотоків на українських портах необхідно розвивати припортову залізничну інфраструктуру. Серед... Posted by Олександр Кубраков on Saturday, July 17, 2021

Министерство инфраструктуры также рассматривает возможность достройки второй главной колеи на участке "пост 30 км" - станция Береговая/станция Химическая, что позволит повысить суточную пропускную способность до 150 пар поездов.

"Без системного подхода к развитию инфраструктуры невозможны качественные государственные сервисы. Порты должны развиваться, а государство - создавать для этого необходимые условия. Особое значение здесь имеет "Южный" как крупнейший государственный стивидор. Именно на его примере мы хотим показать, что государство хочет и может быть эффективным менеджером", - подчеркнул Кубраков.