Тимошенко рассказал о планах превратить "Одессу" в один из ключевых аэропортов Восточной Европы

В Одесском аэропорту открыли новую взлетно-посадочную полосу, которая увеличит пропускную способность и позволит принимать рейсы большой дальности. Следующим шагом станет превращение "Одессы" в один из ключевых аэропортов Восточной Европы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя председателя Офиса президента Кирилла Тимошенко.

Модернизация аэропорта Одессы идет по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка". По словам Тимошенко, который является координатором президентской программы, эта взлетно-посадочная полоса стала первой в стране, построенной с 2012 года.

"При строительстве ВПП в Одессе впервые в странах Восточной Европы была использована технология "тяжелого" бетона толщиной 40 см. В результате ее прочность и пропускная способность увеличены в два раза. Длина полосы увеличена до 2,8 км, ширина - до 45 м. Теперь одесский аэропорт может принимать рейсы средней и большой дальности", - сообщил Тимошенко.

Кроме того, в планах - продолжить ВПП до 3,2 км. Тогда аэропорт сможет обслуживать самолеты класса E (такие как Boeing-767-300). Это позволит "Одессе" стать одним из крупнейших региональных аэропортов Восточной Европы, увеличить туристический и деловой потенциал юга Украины.

"Это событие - один из этапов комплексного подхода к развитию аэропортов в украинских городах. В июне мы успешно запустили регулярные рейсы в Кривой Рог, Черновцы и Ужгород. Воздушные суда заполнены, люди летают. Параллельно в этом году стартует реконструкция в аэропортах Житомира, Кривого Рога, Ужгорода, Винницы, Черновцов, Ровно, Полтавы, Днепра, Херсона и других городов", - рассказал Тимошенко.

Он отметил, что задачей программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" является не только ремонт дорог, но и восстановление регулярного авиасообщения регионов Украины.