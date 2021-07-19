Тимошенко розповів про плани перетворити "Одесу" на один з ключових аеропортів Східної Європи

В Одеському аеропорту відкрили нову злітно-посадкову смугу, яка збільшить пропускну здатність та дозволить приймати рейси великої дальності. Наступним кроком стане перетворення "Одеси" на один з ключових аеропортів Східної Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника голови Офісу президента Кирила Тимошенка.

Модернізація аеропорту Одеси відбувається за програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво". За словами Тимошенка, який є координатором президентської програми, ця злітно-посадкова смуга стала першою в країні, збудованою з 2012 року.

"При будівництві ЗПС в Одесі вперше у країнах Східної Європи була використана технологія "важкого" бетону товщиною 40 см. В результаті її міцність та пропускна здатність збільшені у два рази. Довжина смуги збільшена до 2,8 км, ширина - до 45 м. Тепер одеський аеропорт може приймати рейси середньої та великої дальності", - повідомив Тимошенко.

Крім того, в планах - продовжити ЗПС до 3,2 км. Тоді аеропорт зможе обслуговувати літаки класу E (такі як Boeing-767-300). Це дозволить "Одесі" стати одним з найбільших регіональних аеропортів Східної Європи, збільшити туристичний та бізнесовий потенціал півдня України.

"Ця подія - один із етапів комплексного підходу до розбудови аеропортів в українських містах. У червні ми успішно запустили регулярні рейси до Кривого Рогу, Чернівців та Ужгорода. Повітряні судна заповнені, люди літають. Паралельно цьогоріч стартує реконструкція в аеропортах Житомира, Кривого Рогу, Ужгорода, Вінниці, Чернівців, Рівного, Полтави, Дніпра, Херсона та інших міст", - розповів Тимошенко.

Він зазначив, що завданням програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" є не лише ремонт доріг, а й відновлення регулярного авіасполучення регіонів України.