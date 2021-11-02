Тимошенко раскритиковала рассмотрение бюджета-2022 в парламенте

"Поданный бюджет не учитывает ни энергетический кризис, ни COVID-19, ни борьбу против бедности. И вообще ни одна отрасль в этом бюджете не получила ни поддержки, ни развития. В зале Верховной рады нет дискуссии, нет учета правок депутатов. Здесь просто нажимают кнопки, при чем - против всего. Это не стратегия жизни страны на следующий год, это профанация", - возмутилась Юлия Тимошенко.

По убеждению лидера "Батькивщины", смета на следующий год написана не в национальных интересах и не в интересах людей. В нем не выделено достаточных средств на пенсионное и социальное обеспечение, медицину, образование и науку. Именно поэтому команда "Батькивщины" требует его пересмотра, доработки, увеличения доходной части и прекращения внешних государственных заимствований.

"В этом бюджете не предусмотрена ни корректировка на инфляцию, ни осовременивание пенсий. Третий бюджет этой власти закладывает социальные стандарты вдвое ниже минимального прожиточного уровня. Они не имели права платить пенсию ниже 4 тыс. грн, они не имели права платить зарплату ниже 5215 грн. Даже детям-сиротам, детям с инвалидностью и другим, нуждающимся в социальной помощи, они будут платить вдвое меньше прожиточного уровня", - констатировала политик.

Она напомнила, что фракция "Батькивщина" предлагала увеличить доходную часть бюджета на 161 млрд грн за счет борьбы со "скрутками" на НДС и контрабандой на таможне. В то же время власти освободили от налогообложения игорный бизнес и увеличивают расходы на президентскую "Большую стройку" с его 40%-ыми "откатами". Это свидетельство, по ее словам, что эпоха коррупции будет углубляться. В то же время, ведущие отрасли остаются критически недофинансированными.

"На следующий год на антиковидный фонд выделено втрое меньше, чем в этом году. Вы готовы за такой бюджет проголосовать? За октябрь еще не заплачено 300% ковидных доплат нашим медикам, не закуплены противовирусные препараты, которые являются ключевыми в лечении ковида. Пакеты, которые финансирует НСЗУ, гораздо ниже того, что требует хотя бы элементарное лечение людей. То же делается в системе образования: бюджет оставляет мизерные зарплаты воспитателям, учителям, преподавателям. Они будут уходить из отрасли, наших детей просто некому будет учить. В Украине молодежь имеет самые низкие стипендии и наименьшее количество студентов, которые их получают. Мы предлагаем выделить 2,1 млрд грн на стипендии нашим детям; хотя бы 5% ВВП отправить на медицину, а это минимум 112 млрд грн; 26 млрд - на образование и науку", - предложила Юлия Тимошенко.

Бюджет-2022, по ее словам, будет вынужден покрывать провалы, долги и дефициты, созданные искусственным энергетическим кризисом.

"Из-за непрофессионального управления страну ввели в энергетический кризис, который возник вследствие двух обстоятельств - не закачали природный газ в газовые хранилища летом, когда он был в 6 раз дешевле, чем сейчас, и не положили уголь на склады, когда он был налицо. Сейчас страдают практически все предприятия, уничтожается экономика. Мы советуем парламенту так, как делают другие страны, принять снижение НДС для промышленности на энергоносители с 20% до 5% Мы предлагаем, чтобы украинский газ наконец продавался не посредникам, а напрямую гражданам Украины и бюджетной сфере", - отметила лидер "Батькивщины".

Председатель партии призвала депутатов отправить на доработку проект бюджета и учесть в нем наибольшие вызовы для страны и усилить социальную защиту людей.

"Этот бюджет будет окончательно зачищать Украину как сильное независимое суверенное государство с народом, имеющим право на счастье и состоятельность. Мы требуем посвятить бюджет людям и национальным интересам, а не углублению эпохи бедности, эпохи коррупции, эпохи развала. Если вы бездарны и у вас нет специалистов, которые знают, как строить страну, оставьте это дело и дайте возможность другим людям, которые это понимают, правильно управлять страной - ради Украины и ради людей", - резюмировала Юлия Тимошенко.

Без учета никакой правки от "Батькивщины", законопроект о Государственном бюджете Украины на 2022 год был принят голосами 273 народных депутатов.