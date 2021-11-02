Тимошенко розкритикувала розгляд бюджету-2022 у парламенті

"Поданий бюджет не враховує ні енергетичну кризу, ні COVID-19, ні боротьбу проти бідності. І взагалі жодна галузь у цьому бюджеті не отримала ні підтримки, ні розвитку. В залі Верховної ради немає дискусії, немає врахування правок депутатів. Тут просто натискають кнопки, при чому - проти всього. Це не стратегія життя країни на наступний рік, це профанація", - обурилася Юлія Тимошенко.

На переконання лідера "Батьківщини", кошторис на наступний рік написаний не в національних інтересах і не в інтересах людей. У ньому не виділено достатніх коштів на пенсійне й соціальне забезпечення, медицину, освіту й науку. Саме тому команда "Батьківщини" вимагає його перегляду, доопрацювання, збільшення дохідної частини та припинення зовнішніх державних запозичень.

"У цьому бюджеті не передбачено ні корегування на інфляцію, ні осучаснення пенсій. Третій бюджет цієї влади закладає соціальні стандарти вдвічі нижчі від мінімального прожиткового рівня. Вони не мали права платити пенсію, нижчу 4 тис. грн, вони не мали права платити зарплату, нижчу 5215 грн. Навіть дітям-сиротам, дітям з інвалідністю та іншим, які потребують соціальної допомоги, вони платитимуть вдвічі менше прожиткового рівня", - констатувала політик.

Вона нагадала, що фракція "Батьківщина" пропонувала збільшити дохідну частину бюджету на 161 млрд грн за рахунок боротьби зі "скрутками" на ПДВ та контрабандою на митниці. Натомість влада звільнила від оподаткування гральний бізнес і збільшує видатки на президентське "Велике будівництво" з його 40%-ими "відкатами". Це є свідченням, за її словами, що епоха корупції буде поглиблюватися. Водночас провідні галузі залишаються критично недофінансованими.

"На наступний рік на Антиковідний фонд виділено втричі менше, ніж цього року. Ви готові за такий бюджет проголосувати? За жовтень ще не заплачено 300% ковідних доплат нашим медикам, не закуплені противірусні препарати, які є ключовими в лікуванні ковіду. Пакети, які фінансує НСЗУ, набагато нижчі від того, що потребує бодай елементарне лікування людей. Те саме робиться в системі освіти: бюджет залишає мізерні зарплати вихователям, вчителям, викладачам. Вони йтимуть з галузі, наших дітей просто не буде кому вчити. В Україні молодь має найнижчі стипендії і найменшу кількість студентів, які їх отримують. Ми пропонуємо виділити 2,1 млрд грн на стипендії нашим дітям; хоча б 5% ВВП відправити на медицину, а це мінімум 112 млрд грн; 26 млрд - на освіту та науку", - запропонувала Юлія Тимошенко.

Бюджет-2022, за її словами, буде вимушений покривати провали, борги й дефіцити, які створені штучною енергетичною кризою.

"Через непрофесійне управління країну ввели в енергетичну кризу, яка виникла внаслідок двох обставин - не закачали природний газ в газові сховища влітку, коли він був у 6 разів дешевший, ніж зараз, та не поклали вугілля на склади, коли воно було в наявності. Зараз потерпають практично всі підприємства, нищиться економіка. Ми радимо парламенту так, як роблять інші країни, ухвалити зниження ПДВ для промисловості на енергоносії з 20% до 5%. Ми пропонуємо, щоб український газ нарешті продавався не посередникам, а напряму громадянам України і бюджетній сфері", - зазначила лідер "Батьківщини".

Голова партії вкотре закликала депутатів відправити на доопрацювання проєкт бюджету та врахувати в ньому найбільші виклики для країни та посилити соціальний захист людей.

"Цей бюджет буде остаточно зачищати Україну як сильну незалежну суверенну державу з народом, який має право на щастя і заможність. Ми вимагаємо присвятити бюджет людям і національним інтересам, а не поглибленню епохи бідності, епохи корупції, епохи розвалу. Якщо ви бездарні і у вас немає фахівців, які знають, як будувати країну, залиште цю справу і дайте можливість іншим людям, які це розуміють, правильно управляти країною - заради України і заради людей", - резюмувала Юлія Тимошенко.

Без врахування жодної правки від "Батьківщини", законопроєкт про Державний бюджет України на 2022 рік був ухвалений голосами 273 народних депутатів.