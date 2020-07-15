Тимошенко раскритиковала идею сокращения районов и собирается в Конституционный суд

Власть хочет в антиконституционный способ "перекроить" карту Украины, а именно уничтожить 490 районов и заменить их 133 районами. "Батькивщина" будет обжаловать эти решения в Конституционном суде.

Об этом заявила председатель партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко во время выступления в Верховной раде.

"Сегодня в этом зале будет разворачиваться новая эпопея - власть хочет антиконституционно, постановлением Верховной Рады уничтожить 490 районов в Украине и заменить их 133 районами. Это хаос и беспорядок высочайшего уровня, это, по сути, свертывание поселенческой сети в Украине, лишение людей права жить", - заявила Тимошенко.

Тимошенко убеждена, что инициатива властей прямо нарушает права и интересы украинцев, которые таким образом, по ее мнению, будут лишены доступа к административным услугам, образованию и медицине.

"Я хочу четко заявить, что наша команда не допустит этого бардака, который вы хотите навязать стране. Поэтому, если будет проголосовано антиконституционное решение о ликвидации в стране 490 районов - мы обратимся в Конституционный суд и получим решение о неконституционности таких действий. Мы не дадим вам разрушать Украину", - заверила Тимошенко.

Напомним, ранее Шмыгаль сообщил, что реформа децентрализации завершится местными выборами, которые запланированы на октябрь.

Также сообщалось, что в Верховной раде развенчали главные мифы образовании новых районов в Украине.